Tür eingeschlagen

Langenhagen. Ein Dieb hat nach Auskunft der Polizei am Mittwoch gegen 8.05 Uhr in der Straße "Im Hohen Felde" die Beifahrertür eines weißen Skoda Abycha eingeschlagen und ein abgelegtes Portemonnaie aus einer abgelegten Handtasche einer 38-Jährigen entwendet. Das Diebesgut wurde in unmittelbarer Nähe aufgefunden. Eine 70-jährige Zeugin beobachtete den Täter bei der Tatausführung, den sie wie folgt beschrieb: etwa 1,65 Meter groß, schlank, schmächtig, schwarze Mütze, schwarze Bomberjacke, schwarze Hose und rote Turnschuhe Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.