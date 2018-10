Tür eingetreten

Langemhagen. Einbrecher haben in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem Baustellencontainer an der Westfalenstraße ein Fenster eingeschlagen sowie mit massiver Gewalt eine Tür eingetreten. So gelangen sie nach Auskunft der Polizei in den Container und entwendeten eine Rüttelmaschine sowie ein Stromaggregat. zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.