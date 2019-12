Tür mit Stein eingeschlagen

Krähenwinkel. Mindestens ein Einbrecher gelangte nach Auskunft der Polizei am Freitag gegen 10 Uhr durch Einschlagen der Terrassentür mit einem Stein in das Wohnzimmer eines Reihenendhauses "Auf dem Rußkampe" in Krähenwinkel. Noch beim Durchsuchen wurde der Täter vom Sohn der Geschädigten gestört und flüchtete zu Fuß. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.