Türblatt beschädigt

Godshorn. Ein 26-jähriger Mann betrat nach Auskunft der Polizei am Dienstag gegen 20.50 Uhr den Bereich der Angestellten des Edeka-Marktes an der Hauptstraße in Godshorn und beschädigte dort aus Wut das Türblatt einer Durchgangstür. Trotz mehrfacher Aufforderungen entfernte er sich nicht aus dem Supermarkt, sodass die Polizei hinzugezogen wurde. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.