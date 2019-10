Türkische Küche

Langenhagen. Köstliche türkische Gerichte schnell zubereiten!

In einem Kursua der Volkshochschule am Freitag, 1. November, von 17:45 bis 21.30 Uhr werden unter fachkundiger Anleitung typisch türkische Gerichte zubereitet.

Neben so bekannten Gerichten wie Türlü und Pilav wird zum Beispiel auch die Herstellung von Yesil Fasulye, Icli Köfte und Tavuk Sarma gezeigt. Der Kursus kostet 25 Euro inklusive Lebensmittelkosten. Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule im Eichenpark und im VHS-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter (0511) 7307-9718 und per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.