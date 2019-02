Türschloss entfernt

Langenhagen. Während der kurzen Abwesenheit der Bewohnerin des betreuten Wohnens versuchten Diebe nach Auskunft der Polizei am Mittwoch zwischen 11.45 und 12.45 Uhr in ihre verschlossene Wohnung am Schildhof einzudringen. Hierzu wurde ein Teil des Türschlosses entfernt. Ein Eindringen in die Wohnung fand aber nicht statt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.