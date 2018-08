Tüten mit Dekomaterial

Langenhagen (ok). Wenn der Schützenumzug am Sonntag, 2. September, über die Bühne geht, siollen die Straßen weißgrün geschmückt sein. Jetzt können an der Information des Rathauses Papiertüten mit unterschiedlichen Dekorationsmaterialien kostenlos abgeholt werden. 100 Tüten werden insgesamt verteilt.