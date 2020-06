Turfgeschichte

Langenhagen. Am nächsten Sonntag, 28. Juni, wird ein stückweit Turfgeschichte geschrieben: erstmals seit langer Zeit werden an einem Rennort 14 planmäßige Rennen abgehalten. Nur im Jahr 2001 und während des Hamburger Derbymeetings 2014 hat es zuvor Rennveranstaltungen mit 14 Prüfungen an einem Tag gegeben. Zuletzt allerdings nur, weil der vorangegangene Hamburger Renntag wegen eines Unwetters abgebrochen werden musste und die Rennen am Folgetag nachgeholt wurden. An den Start kommen knapp 160 Englische Vollblüter: eine Höchstmarke an vierbeinigen Leistungssportlern!. Ein Livestream ist erneut auf der Homepage der Neuen Bult, bei Youtube und auf der Facebook-Seite des Dachverbandes Deutscher Galopp kostenlos für alle Interessenten abrufbar. Der erste Start wird um 11:25 Uhr erfolgen. Kritik kommt allerdings von der Tierrechtsorganisation PETA, die das Pferderennen vor leeren Rängen als "reine Wettveranstaltung für Zocker" bezeichnet.