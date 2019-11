TV-Gottesdienst mit Hiob

Langenhagen. Zwei Besonderheit auf einen Streich: Wer der herzlichen Einladung zum Gottesdienst am Sonntag, 10. November, um 10 Uhr in der Evangelisch-Lutherischen Elia-Kirchengemeinde folgt, wird viel erleben. Zum einen wird der Ev. Rundfunk den Gottesdienst mitfilmen, um diesen dann eine Woche später auf Bibel TV auszustrahlen. Zum anderen ist es die Anfangspredigt von insgesamt drei, aufeinanderfolgenden Sonntagspredigten zum Thema Hiob, Leid und Hoffnung. Pastor Marc Gommlich stellt sich diesem inhaltlich schweren Buch in der Bibel. Wie können wir mit Leid umgehen, damit leben? Woher kommt das Böse in dieser Welt? Und schließlich: Wie schaffe ich es meinen inneren Frieden in Freud und Leid zu finden? Wenn sie mit solchen Fragen ringen, sind sie in dieser Sonntagspredigtreihe gut aufgehoben. Eingeladen ist wirklich jeder und jede, der oder die das Thema beschäftigt. Der Eintritt ist selbstverständlich gratis.