TVL-Vorstand wiedergewählt

Langenhagen. Jetzt richtete der Tennisverein Langenhagen seine Mitgliederversammlung aus, die wieder gut besucht war.Nach der Begrüßung des Vorsitzenden, Jörg Brandt, richteteHeite Stünkel vom Sportring Langenhagen Grußworte an den

Verein aus und wünschte der Versammlung einen guten Verlauf.

Es folgten die Berichte des Vorstands und die Vorstellung der

Einnahmen und Ausgaben 2020 und 2021 von der Schatzmeisterin.

Nach dem Bericht der Kassenprüfer, verbunden mit dem Dank

für eine hervorragend geleistete Arbeit, erfolgte die Entlastung

des Gesamtvorstands.Danach wünschte Tim Julian Wook vom Sozial-, Inklusions- und

Sportausschuss der Stadt Langenhagen dem Verein alles Gute.

Er sagte den Vereinen in Langenhagen weiterhin die Unterstützung

von Rat und Verwaltung der Stadt zu.Die Neuwahlen gingen zügig über die Bühne. Als Vorsitzender wurdeJörg Brandt im Amt bestätigt. Neben den beiden wiedergewählten

stellvertretenden Vorsitzenden Jürgen Koch und Heite Stünkel

wurden auch die weiteren Mitglieder des Vorstands mitUrsula Koch als Schatzmeisterin, Mirjam Bruder als Sportwartin undDirk Volmer als Jugendwart in ihren Ämtern bestätigt.

Auch der Haushaltsplan für 2022 wurde einstimmig genehmigt. Ein Höhepunkt im vergangenen Jahr war das Herren-Doppelturnierum den Jung & Söhne-Cup. Die Sieger erhielten einen Wanderpokal,der in diesem Jahr verteidigt werden muss, oder den ein anderesSiegerpaar gewinnen wird. Die Herrenmannschaften erzielten

durchweg sehr ordentliche Punktspielergebnisse in der vergangenen

Saison und wollen sich in diesem Jahr möglichst noch verbessern.

Der Verein hat sieben Mannschaften zum Punktspielbetrieb 2022 gemeldet.

Außerdem nehmen zwei Mannschaften an Doppelkonkurrenzen

und zwei weitere Mannschaften am Vereinspokal teil.

Danach wurden folgende Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft

im Verein geehrt.

Für zehn Jahre: Holger Herzog, Hannes Hänisch.

Für 25 Jahre: Achim Dallmann, Bettina Stelljes-Brandt, Christine Vieritz, Thomas Stephan.

Für 30 Jahre: Frank Bietendorf.

Für 40 Jahre: Karin Senf, Horst-W. Senf, Gotthard Tschirch, Sven Tschirch.

Auch in der Saison 2020 steht den Mitgliedern ein Trainer zur Verfügung.

In diesem Jahr werden neben den Vereinsmeisterschaften noch ein

Kuddel-Muddel Turnier und der Jung & Söhne Cup in Anggriff genommen.

Weitere wichtige Termine und Informationen unter: www.tv-langenhagen.de.