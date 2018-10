Übel riechende Flüssigkeit

Krähenwinkel. Ein Dieb schlug von Donnerstag auf Freitag mit einem Stein die Seitenscheibe eines VW Golf ein, der am Jägerweg geparkt war. Anschließend wurde eine übel riechende Flüssigkeit, bei der es sich um Buttersäure handeln könnte, in das Fahrzeuginnere geschüttet. Der an der Scheibe und durch die Verunreinigung entstandene Schaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.