Über das Dach

Langenhagen. Mindestens zwei Einbrecher gelangten nach Auskunft der Polizei zwischen Sonnabend, 21.30 Uhr, und Dienstag, 7.10 Uhr, auf das Dach des famila-Marktes an der Hans-Böckler-Straße. Hier trennten sie das Flachdach auf und ließen eine Strickleiter herunter, über die sie in den Markt kamen. Kurz darauf wurde der Alarm ausgelöst, und sie flüchteten wiederum über das Dach. Die Täter wurden vermutlich auf Grund der auslösenden Alarmanlage gestört. Der Einbruchsversuch wurde tatsächlich erst am Dienstag festgestellt. Eine sofortige Fahndung fand somit nicht statt. Diebesgut ist nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.