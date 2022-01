Über den Balkon

Godshorn. Zwei Einbrecher gelangten nach Auskunft der Polizei am Freitag gegen 2.30 Uhr auf das Grundstück eines Einfamilienhauses am Spielplatzweg und kletterten auf den Balkon im Obergeschoss.. Hier hebelten diese die Balkontür auf, gelangten in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Vermutlich wurden die Täter durch die anwesende Hauseigentümerin aufgeschreckt und fliohen. Sie beschreibt die beiden Männer wie folgt: jeweils etwa 1,80 Meter lang, schlank und dunkel bekleidet. Diebesgut wurde nicht festgestellt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.