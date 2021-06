Über Gott und die Welt

Krähenwinkel. Immer noch können wir uns lnicht von Angesicht zu Angesicht treffen. Aber trotzdem wünschen sich viele, sich mit anderen austauschen zu können und miteinander „über Gott und die Welt“, also über die Themen, die gerade interessant sind oder „obenauf liegen“, ins Gespräch zu kommen. Dazu wird es in der neuen digitalen Gesprächsrunde der Matthias-Claudius-Gemeinde Gelegenheit geben. Pastorin Ulrike Thiele und Superintendentin a.D. Susanne Briese laden zum „Five o Clock online“ am Donnerstag, 24. Juni, von 17 bis 18 Uhr ein.

Anmeldung erbeten unter: platzreservierung@matthias-claudius-kirche-langenhagen.de

Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden einen Link als Zugang zum Zoom-Meeting.