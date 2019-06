Über Honigbienen

Langenhagen (ok). Spannendes über Honigbienen und Imkerei gibt es beim Tag der offenen Tür des Imkervereins Langenhagen zu erfahren. Termin, 7. Juli, zwischen 11 und 17 Uhr am Alten Wasserturm im Eichenparkan der Stadtparkallee. Es laufen Führungen am Bienenstand. Vorträge über Bienen und Imkerei finden um 11.30, 13 und 15 Uhr statt. Es laufen Kinderaktionen, Honigverkostung und Honigverkauf. Honigwaffeln, Würstchen und Getränke werden verkauft.