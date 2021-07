Überklettert

Godshorn. Drei Jugendliche aus Hannover im Alter von 15 bis 18 Jahren überkletterten am Sonntag zwischen 18.55 und 19 Uhr den Zaun des ehemaligen Schwimmbads

Godshorn. Hierbei wurden sie von einer Zeugin beobachtet. Die Beschuldigten wurden von der alarmierten Funkstreifenwagenbesatzung am Tatort festgenommen. Die Minderjährigen wurden an die Eltern übergeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.