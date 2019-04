Übersehen

Langenhagen. Ein Fahrzeugführer fuhr nach Auskunft der Polizei am Montag gegen 13.40 Uhr vom Lidl-Parkplatz am Straßburger Platz auf die Straß und übersah dabei einen auf dem Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fußgänger stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der verletzte Fußgänger wurde in ein Krankenhaus gebracht