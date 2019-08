Übersehen

Godshorn. Eine 34-jährige Verkehrsteilnehmerin übersah nach Auskunft der am Donnerstag gegen 17 Uhr beim Ausfahren mit ihrem VW Golf Plus von einem Parkplatz am Lohkamp den von linkskommenden, vorfahrtsberechtigten Opel Corsa. Der Corsa wurde dabei mittig getroffen und der 45-jährige Fahrzeugführer erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen (Nackenschmerzen, Kreislaufprobleme). Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die geschätzte Schadenhöhe beträgt etwa 1700 Euro