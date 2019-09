Übersehen

Langenhagen (elr). Am Montag um 13.30 Uhr war ein 35-jähriger Mann mit seinem VW Bora mit dem VW Polo einer 52-jährigen Frau zusammengestoßen. Er war auf der Flughafenstraße in Fahrtrichtung Hannover von der linken Fahrspur auf die rechte gewechselt, um zu der Tankstellenzufahrt zu gelangen, und übersah das rechts neben ihm fahrende Auto. Die Frau wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wurde auf etwa 3.500 Euro geschätzt.