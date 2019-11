Übersehen

Langenhagen. Ein 43-jähriger Fahrzeugführer eines Opel wollte nach Auskunft der Polizei am Dienstag gegen 15.20 Uhr vom Grundstück an der Walsroder Straße 142 in den fließenden Verkehr einfahren und übersah die von links kommende Fahrzeugführerin eines Audi 4. Beide Fahrzeugführer hielten zunächst. Als die beteiligte Fahrzeugführerin das Fahrzeug umparken wollte, sammelte der Unfallverursacher sein abgefallenes Kennzeichen und weitere Fahrzeugteile ein und entfernte sich vom Unfallort. Der Unfallverursacher wurde später ermittelt und erschien auf der Dienststelle.

Nunmehr wird nach Zeugen gesucht, die zum Unfallhergang Angaben machen können.Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.