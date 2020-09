Übersehen

Langenhagen. Ein 28-jähriger Fahrzeugführer eines VW Golf übersah nach Auskunft der Poliztei am Sonntag gegen 14.50 Uhr an der Kreuzung Wagenzeller Straße/Evershorster Straße einen vorfahrtberechtigten 62-jährigen Radfahrer mit einem Rennrad der Marke Trek, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in das Nordstadtkrankhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.