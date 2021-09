Übersehen

Langenhagen. Ein 38-jähriger Autofahrer übersah beim Rückwärtseinparken am Dienstag an der gegen 15.30 Uhr an der Veilchenstraße eine 15-jährige Mofafahrerin und stieß mit ihr zusammen. Hierbei verletzte sich die 15-jährige leicht an ihrem Bein. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 800 Euro geschätzt.