Übersehen

Langenhagen. Eine 39-jährige Langenhagenerin übersah nach Auskunft der Polizei am Donnerstag gegen 10.30 Uhr beim Passieren eines Fußgängerüberwegs am Straßburger Platz einen vorfahrtberechtigten 33-jährigen E-Scooter-Fahrer. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen dem Daimler Benz und dem Scooter, wodurch der E-Scooter-Fahrer zu Boden stürzt. Er verletzte sich hierbei an seinem Rippenbogen und wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.