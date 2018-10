Übersehen

Kaltenweide. Eine Frau (38 Jahre alt, aus Langenhagen) fuhr am Sonnabend gegen 9.10 Uhr am Bahnhof Kaltenweide der mit ihrem Wagen rückwärts aus einer Parklücke und übersah den hinter ihr fahrenden Linienbus. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Ein Fahrgast aus Langenhagen (81 Jahre alt, weiblich) stürzt infolge des Zusammenstoßes und verletzt sich im Brustbereich. Vor Eintreffen der Polizei entfernte sich die namentlich bekannte Frau. An beiden Fahrzeugen entsteht geringer Sachschaden. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.