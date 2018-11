Übersehen

Langenhagen. Eine 56-jährige Opelfahrerin beabsichtigte nach Auskunft der Polizei am Freitag gegen 6.10 Uhr aus der Straße Vosskamp nach links in die Godshorner Straße zur fahren und übersah hierbei die auf dem Fahrradweg der Godshorner Straße von links kommende 61-jährige Pedelec-Fahrerin. Die Pedelec-Fahrerin klagte über Schmerzen im Knie, einen Fahrradhelm trug sie nicht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 400 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.