Übungsleiter gesucht

Engelbostel (ok). Wer hat Lust und Interesse am Kinderturnen? Der MTV Engelbostel-Schulenburg sucht eine Übungsleiterin oder einen Übungsleiter fürs Kinderturnen. Geturnt wird jeden Dienstag von 15.30 biis 16.30 Uhr außer in den Ferien wird in der Turnhalle der Grundschule Engelbostel mit Kindern ab sechs Jahren geturnt und am Mittwoch von 15.45 bis 16.30 Uhr Eltern-Kind-Turnen und dann bis 17.30 Uhr Kleinkinder-Turnen. Wer mitmachen möchte, melde sich bitte unter der Telefonnummer (0511) 74 12 90 oder unter info@mtv-engelbostel-schulenburg.de.