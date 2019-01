Übungsleiter gesucht

Engelbostel. Aus gesundheitlichen Gründen musste die bisherige Übungsleiterin für das Kinderturnen beim MTV Engelbostel-Schulenburg ihren Dienst beenden. Ab sofort sucht der Verein einen Ersatz. Geturnt wird an jedem Dienstag in der Turnhalle der Grundschule Engelbostel. außer in den Ferien. Mit Kindern ab sechs Jahren findet die Turnstunde von 15:30 bis 16:30 Uhr statt. Ab 16 Uhr kommen die größeren Kinder ab der zweiten Schulkasse dazu und bewegen sich bis 17:15 Uhr. Wer gern mit Kindern turnt, melde sch bitte beim MTV Engelbostel-Schulenburg untrer info@mtv-engelbostel-schulenburg.de oder (0511) 74 12 90.