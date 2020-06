Uhren und Bargeld

Langenhagen. Zwischen 12.30 und 20.30 Uhr kam es nach Auskunft der Polizei am Freitag zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Söseweg. Unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Mehrfamilienhaus, drang gewaltsam in die Wohnung ein und erbeutete Diebesgut in Form von Uhren und Bargeld.Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.