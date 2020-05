Wolfgang Lehmann ist bei "Bingo" dabei

Langenhagen. Das Geld ist nur eine Fernsehsendung entfernt. Am Sonntag spielt der 68-jährige Wolfgang Lehmann aus Langenhagen in der TV-Show „BINGO!“ um 70.000 Euro. Wolfgang Lehmann ist als einer von zwei Kandidaten ausgelost worden. Live zu sehen am Sonntag um 17 Uhr im NDR-Fernsehen. Lehmann ist ein richtiger „BINGO!“-Glückspilz: er spielt wöchentlich mit mehreren Losen und hat auch schon einige Sachpreise wie eine Reise und einen Roller gewonnen. In zwei Spielrunden muss der sympathische Rentner gegen eine Kandidatin aus Kalletal in Nordrhein-Westfalen schätzen, tippen, erkennen, wissen - und viel Glück haben. Kommt Wolfgang Lehmann ins Finale, spielt er um das „Süße Glück“. So heßt das neue Spiel in der erfolgreichen TV-Sendung.Auf ihn warten wenigstens 2.000 Euro Bargeld - mit ganz viel Glück werden daraus 70.000 Euro. „Bingo! - Die Umweltlotterie“ läuft seit mehr als 22 Jahren jeden Sonntag live im NDR Fernsehen und hat bislang mehr als 190 Millionen Euro für Umweltprojekte eingespielt.