Um den Aufstieg

Langenhagen (ok). Die erste Herren der HSG Langenhagen wollen in die Handball-Landesliga und am Sonntag, 1. Mai, wartet die erste Aufgabe auf das Team von Trainer Peter Hensel. Die SG Börde HandbaII II lkommt um 16 Uhr in die Sporthalle der Robert-Koch-Realschule. Weiter geht es dann am Sonnabend, 7. Mai, um 20 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei TV Eintracht Sehnde II. Bei HF Aerzen tritt die Mannschaft am Sonnabend, 21. Mai, um 19 Uhr an. Zum Abschluss der Runde stehen dann zwei Heimspiele an: Sonnabend, 28. Mai, um 20 Uhr gegen HV Barsinghausen II und Sonntag, 12. Juni, 16 Uhr gegen VfL 1877 Stadthagen.