Um den Aufstieg

Langenhagen (ok). Es bleibt spannend bis zum Schluss: In ihrem letzten Spiel der Meisterrunde, in der es um den Aufstieg in die Handball-Landesliga geht, triftt die Erste Herren der HSG Langenhagen auf den VfL Stadthaben. Die Gäse stehen mit 5:3-Punkten einen Platz vor den Hausherren. Die HSG rangiert mit 4:2-Punkten auf Rang drei. Drei von sechs Teams steigen in die nächsthöhere Spielklasse auf. Anwurf in der Sporthalle der Robert-Koch-Realschule ist am Sonntag, 12. Juni, um 16 Uhr