Um die Schweinepreise

Engelbostel. Der Schützenverein Engelbostel richtet wieder das Schweinepreisschießen aus. Alle Mitglieder sind teilnahmeberechtigt. Beginnen wird die Jugend. Am Donnerstag, 28. November, treffen sich die Jugendlichen um 18 Uhr. Im Anschluss um 19.30 Uhr schießen die Damen. Am Freitag, 29. November, ab 19.30 Uhr steigen die Herren in den Wettbewerb ein. Am Sonnabend, 30. November, ab 15 Uhr haben alle die Möglichkeit

Ihre Ergebnisse zu verbessern. Um 19 Uhr findet dann das gemeinsame Wurstessen statt. Hierzu sind auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen. Listen zur Anmeldung liegen im Schießstand bereit. Nach dem Essen erfolgt die Preisverleihung sowie eine Versteigerung von Wurstpaketen und kleinen Überraschungen.