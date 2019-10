Um Schweinepreise

Godshorn. Auch in diesem Jahr können alle Vereinsmitglieder vom Schützenverein Godshorn am Schweinepreisschießen im Godshorner Schützenhaus teilnehmen. Dieses ist jeweils montags, 21. und 28. Oktober, ab 19.30 Uhr, donnerstags, 24.und 31. Oktober, ab 19 Uhr und am Dienstag, 5. November, ab 19 Uhr möglich. Jeder Teilnehmer gewinnt. Die Preisver-teilung findet am Sonnabend, 23. November, um 16 Uhr im Schützenhaus statt. Ab

18 Uhr können alle Vereinsmitglieder am Grünkohlessen teilnehmen. Die Kosten hierfür betragen 15,00 Euro (einschließlich Getränke). Anmeldungen zum Grünkohlessen ab sofort bei Heinz H. Rathmann unter der Telefonnummer (0511) 78 25 35 oder Anneli Boy 78 42 87/ Handy (0160) 5 55 82 65.