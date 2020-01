Umgang mit Gefühlen

Langenhagen. Wie kann ich mit negativen Gefühlen umgehen, ohne sie runterzuschlucken oder zu verdrängen? Wie kann ich gelassen bleiben, wenn es schwierig wird? Im Vortrag werden hilfreiche und einfache Prinzipien im Umgang mit belastenden Gefühlen vermittelt, die ganz praktisch zu einer fröhlichen, ausgeglichenen Lebenseinstellung führen.

Am Sonnabend, 25.Januar, um 15 Uhr findet in der Begegnungsstätte am Brinker Park, Fuhrenkamp 26, ein weiterer Gesundheitsvortrag mit Diplom-Psychologin. Dörthe Meisel statt, zu dem herzlich einladen wird. Das Thema diesmal: Emotionale Gesundheit - Umgang mit Gefühlen. Die Referentin arbeitet in einer psychosomatischen Klinik in Norddeutschland. Der Eintritt ist frei.