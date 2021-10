Umgekippt

Langenhagen. Am Dienstag ist ein Polizeiauto auf der Godshorner Straße mit einem VW Polo kollidiert. Durch den Unfall wurde ein 86-Jähriger leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover bog gegen

10.25 Uhr ein 23 Jahre alter Polizeikommissar mit einem Funkstreifenwagen der Marke VW, Typ Passat, von der Straße Vosskamp in die Godshorner Straße in Richtung Langenhagen- Mitte ein. Bei einem unmittelbaren Fahrstreifenwechsel nach dem Abbiegevorgang auf der Godshorner Straße von der rechten auf die linke Spur stieß das Polizeiauto gegen einen VW Polo eines 86-Jährigen, welcher in Richtung Langenhagen-Mitte von der Bothfelder Straße aus kommend unterwegs war. Durch den Aufprall kippte der VW Polo auf die Fahrerseite. Der 86-Jährige wurde mit Hilfe der Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort von Sanitätern medizinisch versorgt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Verkehrsunfalldienst hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles eingeleitet. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.