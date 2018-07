Neues Domizil für Bibliothek ab 2022 gesucht

Langenhagen (ok). Das Stadthaus ist verkauft; die Stadtbibliothek kann in den Räumen an der Konrad-Adenauer-Straße nur bis zum Januar 2022 bleiben, muss dann den Standort wechseln. Die jährlichen Mietkosten an der Schützenstraße liegen derzeit schon bei 200.000 Euro Bruttokaltmiete pro Jahr; die gesamten städtischen Flächen an der Schützenstraße werden für rund 1,47 Millionen Euro pro Jahr angemietet. Die Alternative: Umzug in den D-Trakt des Schulzentrums, der zurzeit noch von der IGS Langenhagen genutzt wird. Die politische Diskussion beginnt nach den Sommerferien.