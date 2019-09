Umzug und Planwagen

Engelbostel (ok). Umzug in Engelbostel am Sonntag, 15. September, nach dem Gottesdienst um 10 Uhr. Es geht wegen einer Baustelle in der Kirchstraße von der Kirche bis zum Klusmoor, dann links in die Wilhelm-Hirte-Straße und über Alt-Engelbostel zurück. Der Treckerclub Engelbostel stellt einen Planwagen für die Gäste zur Verfügung, die nicht so gut zu Fuß sind.