Unbemerkt entfernt

Langenhagen. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag entfernte sich eine demente Seniorin nach Auskunft der Polizei unbemerkt aus einem Pflegeheim im Stadtpark. Aufgrund einer vermuteten spärlichen Bekleidung bei gleichzeitig kühlen Außentemperaturen erfolgten umfangreiche Suchmaßnahmen mit Hilfe eines Polizeihubschraubers. Gegen 8.45 Uhr wurde die Seniorin unbeschadet am Hauptbahnhof in Hannover angetroffen und wieder ins Pflegeheim gebracht.