Unerlaubt entfernt

Lagnenhagen. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Walsroder Straße stieß nach Auskunft der Polizei am Sonnabend zwischen 19 und 19.40 Uhr ein Fahrzeugführer mutmaßlich beim Aussteigen aus dem geführten Fahrzeug mit der Fahrzeugtür gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Mercedes A-Klasse in schwarz und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.