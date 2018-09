Unfall am Hagenhof

Langenhagen. Am Freitag vergangener Woche befuhren ein 19-jähriger Golf-Fahrer und ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer um 13.20 Uhr die Walsroder Straße in Richtung Süden. In Höhe der Straße Hagenhof musste der Mercedes Fahrer verkehrsbedingt halten, was der Golf Fahrer zu spät bemerkte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei welchem ein Schaden von 7.000 Euro entstand.