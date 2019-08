Unfall auf der Flughafenstraße

Langenhagen. In den frühen Morgenstunden des Dienstags befuhr ein 60-jähriger Verkehrsteilnehmer gegen 5.40 Uhr mit seinem Lastkraftwagen die Flughafenstraße. Während der Fahrt löste sich ein Stützfuß von seinem Lastkraftwagen und fiel auf die Straße. Drei hinter dem Lkw fahrende Fahrzeugführer erkannten das so entstandene Hindernis auf der Straße zu spät und fuhren über den Stützfuß, sodass bei allen drei Fahrzeugen jeweils der linke Vorderreifen beschädigt wurde. Alle Kraftfahrzeuge mussten in der Folge von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Alle Fahrzeugführer blieben unverletzt.