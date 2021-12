Unfall beim Abbiegen

Schulenburg. Bei einem Abbiegevorgang zur Auffahrt der A 352 missachtete ein 44-jähriger Fahrer eines Renault Kangoo nach Auskunft der Polizei am Mittwoch gegen 17.05 Uhr die Vorfahrt eines entgegen kommenden VW Caravelle auf der Hannoverschen Straße in Schulenburg. Der 70-jährige Fahrer des VW konnte nicht mehr ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Ein dahinterfahrender BMW X3 eines 58-jährigen Hannoveraners wurde durch herumfliegende Teile an der Karosserie beschädigt. Durch den Unfall wurden der Renault sowie die VW Caravelle so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt wer-den mussten. Die Höhe des Schadens konnte nicht beziffert werden.