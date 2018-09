Unfall mit Radlader

Godshorn. Ein 33-jähriger Radlader-Fahrer wollte am Donnerstag um 9.20 Uhr auf der Münchner Straße nach links in eine Baustelleneinfahrt abbiegen. Zeitgleich versuchte ein 40-jähriger LKW-Fahrer eines 7,5-Tonners diesen Radlader zu überholen und übersah dabei den Abbiegevorgang. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.