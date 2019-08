Unfallflucht

Langenhagen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Montag, 12 Uhr, bis Dienstag, 12 Uhr, einen im Luheweg ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Renault Clio und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem Fahrzeug entstanden Beschädigungen an der Fahrertür in Form von Einbeulungen und Kratzspuren. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.