Unfallflucht

Langenhagen. Der 30-jährige Geschädigte fand in der Nacht zum Montag seinen geparkten BMW an der Beckerwiese in Langenhagen mit Lackschäden am Fahrzeugheck vor. In unmittelbarer Nähe befand sich ein Renault Clio mit Schäden an der Front und zum Schaden am BMW passenden Fremdlackanhaftungen. Der Verursacher ist derzeit unbekannt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 2.000 Euro. Der Unfallzeitpunkt wird zwischen Sonntag, 2 Uhr und Montag, 1.45 Uhr eingegrenzt. Die Polizei bittet mögliche Unfallzeugen, sich zu melden.