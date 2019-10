Unfallflucht

Langenhagen. Der 26-jährige Geschädigte fand am Montagmittag seinen an der Karl-Kellner-Straße geparkten Skoda Fabia nach Rückkehr mit abgefahrenem Außenspiegel vor. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort und ist derzeit unbekannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 850 Euro. Passiert ist der Unfall am Montag, 7. Oktober, zwischen 9.30 Uhr und 13.10 Uhr. Hinweise nimmt die örtliche Polizeidienststelle entgegen.