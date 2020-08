Unfallflucht

Langenhagen. Ein Hinweisgeber meldete am Sonntag um 2.30 Uhr einen roten 3er BMW (Kabrio), der aus der Hans-Böckler-Straße kommend an der Brinker Straße ein Verkehrsschild touchiert und beschädigt habe. Es konnte lediglich ein Kennzeichen-fragment mit H-L ???? abgelesen werden. Durch die ausgetretene Kühlflüssigkeit konnte die Fluchtrichtung bis nach Godshorn verfolgt werden. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Der BMW müsste Schaden an der Front aufweisen.