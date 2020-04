Unkonventionelle Musikeinsätze

Das Heeresmusikkorps Hannover spielt in kleiner Besetzung für Senioren

Godshorn. Das Heeresmusikkorps Hannover wird in den nächsten Tagen in Sniorenheimen mit einer kleinen Besetzung auftreten und so für etwas Abwechslung und Freude sorgen. Natürlich kann es in diesen Zeiten kein Konzert in geschlossenen Räumen geben. Daher treten die Musiker unter Einhaltung der gebotenen Abstandsregelung im Freien auf und die Zuhörerinnen und Zuhörer können von den Fenstern oder Balkonen den Auftritt mitverfolgen.Der erste Termin ist am Mittwoch, 29. April, im Senioren-Domizil Haus Eichenhof am Bungerns Hof 11 in Godshorn.