Unmut geäußert

Langenhagen (ok). Großes Aufgebot an Polizeikräften am Montagabend an Reuterdamm und Walsroder Straße. Ein Mann soll nach Auskunft der Polizei an einer Tankstelle lautstark seinen Unmut geäußert haben, weil er kein Geld abheben konnte. Der Tankwart habe vorsichtshalber die Polizei angerufen.