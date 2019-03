Unter Drogen?

Langenhagen (ok). Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 4.05 Uhr an der Walsroder Straße/Berliner Platz: Bei einem 37-jährigen Fahrzeugführer stellte die Polizei Hinweise auf Betäubungsmittel fest. Da er sich keinem freiwilligen Urintest unterzog, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Ordnungswidrigkeiten- anzeige gefertigt.